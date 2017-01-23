Samsung назвала причины возгорания смартфонов Galaxy Note 7

Южнокорейская компания Samsung обнародовала результаты расследования случаев возгорания смартфонов Galaxy Note 7.

Специалисты обнаружили две причины перегрева аккумуляторов, пишет DW.

Расследованием установлено, что батареи, изготовленные дочерней компанией производителя электроники Samsung SDI, были неудачно спроектированы. В месте закругленного угла аккумулятора сталкивались электроды, которые вызывали замыкания.

Еще одна партия Galaxy Note 7 была оснащена аккумуляторами гонконгской фирмы Amperex Technology. В них, как установили эксперты, имела место ненадлежащая изоляционная прокладка, которая также вызывала соприкосновения электродов.

Для предотвращения подобных инцидентов компания Samsung ввела восьмиуровневую проверку безопасности устройств и сформировала группу независимых наблюдателей за качеством аккумуляторных батарей, сообщается на сайте компании.

Напомним, ранее стало известно, что южнокорейская компания Samsung Electronics откажется от использования бренда Note, под которым выходили ее флагманские смартфоны с большим экраном.

В начале сентября Samsung обратилась к владельцам своих смартфонов Galaxy Note 7 с рекомендацией как можно скорее обменять устройства.

Компания заявила о том, что девайсы могут перегреваться во время пользования и взрываться. Причиной стали проблемы с аккумулятором, поскольку внутри смартфонов были установлены батареи с дефектом.

Всего Samsung отозвал около 2,5 млн ранее проданных устройств в разных странах. За два дня после старта возвратной кампании разработчик потерял 22 млрд долларов.

В начале октября продажи смартфона Galaxy Note 7 были возобновлены в Южной Корее. В первый день продаж, 1 октября, компания продала 16 тыс. устройств.

В перспективе, по данным аналитиков, объем продаж увеличится до 20 тыс. смартфонов в день.

Как сообщалось ранее, комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) объявила об отзыве в стране Samsung Galaxy Note 7 из-за проблем с акумулятором.

Как известно, Samsung остановила продажи флагмана Galaxy Note 7.