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"Антонов" может получить британскую технику по программе импортозамещения

Суббота, 21 января 2017, 11:50

"Укроборонпром" и Великобритания расширят сотрудничество в рамках программы импортозамещения.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Как сообщается, возможность оснащения украинской авиации техникой от британских компаний и углубление военно-технического сотрудничества обсудили руководители ГК "Укроборонпром" и Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

"Я имел возможность воочию убедиться в прочных экономических и торговых связях между ГП "Антонов" и британскими компаниями. Это особые отношения, которые мы надеемся углубить в то время, когда наша страна выходит на новый уровень. Мы решительно поддерживаем наших украинских друзей", - отметил Министр обороны Великобритании, после ознакомления с новейшим самолетом Ан-132, который создавался при участии британских компаний.

По словам президента "Антонов" Александра Коцюбы, "Антонов" сотрудничает с британскими компаниями почти 30 лет.

"Именно британские коммерсанты из компании "Эйр Фойл" стали учителями "Антонов" по организации работы на мировом рынке воздушных перевозок грузов самолетами "Руслан" и "Мрия", - отметил он.

"Мы также высоко ценим участие партнеров из Великобритании, которые поставляют комплектующие для производства современных самолетов от "Антонова", - отметил Коцюба.

Он добавил, что с января 2017 в пригороде Лондона работает представительство "Авиалиний Антонова" - "Dreamlifts Ltd".

Напомним, что в декабре государственный авиастроительный концерн "Антонов" презентовал новый грузовой самолет АН-132D.

Недавно, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что самолеты государственного предприятия "Антонов" получат сертификацию Европейского союза.

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Антонов Укроборонпром
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