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Цена на нефть Brent поднялась выше 55 долларов за баррель

Пятница, 20 января 2017, 17:51

Цены на нефть растут в пятницу и практически полностью нивелировали недельное снижение на данных о сокращении добычи в России.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:32 поднялась на 1,25 доллара (2,31%) - до 55,41 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль, торги которым завершаются в пятницу, выросла в ходе сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 1,26 доллара (2,45%) - до 52,63 доллара за баррель.

Более активно торгуемый мартовский контракт подорожал на 1,28 доллара (2,46%) - до 53,4 доллара за баррель. С начала недели Brent подешевела на 4 цента, WTI - выросла на 26 центов.

Добыча нефти в России сократилась в январе ан 108 тысяч баррелей в сутки по сравнению с уровнем декабря и января, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный анализ предварительных данных Минэнерго РФ.

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