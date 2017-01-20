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Коломойский заявил, что реструктуризировал долги перед Приватбанком

Пятница, 20 января 2017, 16:32

Бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский заявляет, что реструктуризировал долги своих компаний перед банком еще до принятия решения о его национализации.

Об этом говорится в статье VoxUkraine для ЭП.

"На момент национализации весь корпоративный портфель был реструктурирован по требованию Нацбанка. 31 млрд гривен залогов записали на баланс, а на сумму 124 млрд гривен реструктурировали портфель. НБУ выбрал устраивающие его компании, и кредиты были переведены на эти фирмы", - говорит бывший совладелец банка.

По его словам, осенью Приватбанк подал план реструктуризации кредитов, выданных нефтехимической отрасли, в ответ НБУ потребовал предоставить план по всему корпоративному портфелю – и не позднее 31 октября 2016 года.

Коломойский уверяет, что банк предоставил такой план - и кредитный портфель был полностью изменен в угоду Нацбанку.

Что касается реструктуризации кредитного портфеля, то глава НБУ Валерия Гонтарева не согласна с версией Коломойского.

"Они ничего не сделали по программе рекапитализации. Они выполнили под нашим страшным давлением только ее первую часть, взяв на баланс активы на сумму 31 млрд гривен – да и то через пять дней уже вывели с баланса один из активов, оцененный в 5,5 млрд гривен", – написала она в письме в ответ на запрос VoxUkraine.

"Ни залогов, ни нормальных заемщиков, ни реального cash-flow от этих заемщиков они не предоставили", - добавила Гонтарева.

Ранее в Национальном банке заявили, что аудиторская компания PricewaterhouseCoopers оценивала залоги в Приватбанке в разы больше их реальной стоимости.

21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Министерство финансов и Национальный банк оценили потребность капитала "Приватбанка" в 148 млрд гривен.

Экономическая правда

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IP: 93.74.40.---Виталий Андреевич Лавров20.01.2017 18:43
Коломойского место давно в местах не столь отдаленных
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