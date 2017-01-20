Все разделы
Укр / Рус

ГФС отстранила все руководство Львовской таможни

Пятница, 20 января 2017, 15:39

Государственная фискальная служба отстранила от выполнения служебных обязанностей все руководство Львовской таможни.

Об этом говорится в сообщении ГФС.

"В четверг правоохранительными органами был задержан и.о. заместителя начальника Львовской таможни ГФС Юрий Борисов", - сообщает пресс-служба.

"Сейчас назначено проведение служебного расследования, на время которого все руководство Львовской таможни ГФС отстранено от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

В четверг СМИ сообщали, что при получении взятки в размере 5 тысяч долларов задержали и.о. заместителя начальника Львовской таможни Юрия Борисова.

Задержание провели сотрудники военной прокуратуры.

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

ГФС
Материалы по теме
Мы не дали взятку и это была наша ошибка 20 января 2017, 13:26
Госказначейство возобновило возмещения НДС аграриям 20 января 2017, 10:22
Стоп, накладная! Как фискалы будут бороться со "скрутками" по НДС 19 января 2017, 14:05
Реклама:
powered by lun.ua
Комментарии — 3
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.225.121.---Xuato20.01.2017 18:53
Хтось же рекомендував цю потвору на посаду, якась комісія працювала ж, і кошти ж він не тільки собі брав а пхав наверх, а іншому випадку ДФС не призначила б мздуімця. Тож повинні бути звільнені всі ті хто підписував рекомендацію на посаду потвору.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 92.112.213.---Зеник Гаєцький20.01.2017 18:11
було чпочатку 15 тисяч, стало 5 тисяч. А 10 пішло на розслідування?
ВідповістиЗ цитатою
IP: 162.252.126.---Willam Shkavolyak20.01.2017 17:42
Good. 5999
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте