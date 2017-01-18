НБУ снова укрепил официальную гривню

Национальный банк повысил официальный курс гривни по отношению к доллару на 13 копеек до 27,49 гривни за доллар.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Так, на 19 января официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,31 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6452 гривни.

Как известно, 18 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,56-27,62 гривни за доллар.

Экономическая правда