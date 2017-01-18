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"УЗ" обещает установить на вокзалах терминалы по продаже билетов

Среда, 18 января 2017, 19:31

ПАО "Укрзализныця" планирует до конца 2017 года оборудовать железнодорожные вокзалы терминалами самообслуживания по продаже билетов на поезда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци" со ссылкой на председателя правления компании Войцеха Балчуна.

В пресс-службе со ссылкой на Балчуна отметили, что запуск таких терминалов позволит повысить продажи проездных документов и устранить нарушения при их реализации, которые связаны с человеческим фактором.

Как сообщалось, в ноябре 2016 года "Укрзализныця" запустила мобильную версию сайта по продаже железнодорожных билетов.

Данная универсальная мобильная версия сайта для заказа билетов и их оплаты банковской картой с помощью смартфонов разработана под любую операционную систему гаджетов.

В целом, в планах руководства компании в сегменте пассажирских перевозок предусмотрено повышение качества санитарного состояния вагонов и обеспечение надлежащего температурного режима.

Кроме того, во избежание коррупционных рисков руководство "Укрзализныци" хочет усовершенствовать сервис продажи билетов, в частности, путем внедрения его мобильной версии, терминалов самообслуживания и создания единого транспортного портала - онлайн-окна.

Напомним, "Укрзализныця" за 2016 год получила 303 миллиона гривен чистой прибыли.

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Укрзализныця компании
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