У Омеляна забрали "Укрзализныцю". По просьбе Гройсмана

Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления УЗ.

Об этом ЭП сообщил несколько членов правительства.

Так, при подготовке регуляторного заседания, в 9:30 был проведен внеочередной Кабмин без прессы и трансляции.

Как отмечается, предложение о смене устава УЗ с голоса вынес министр экономического развития - вице-премьер Степан Кубив.

"Без согласования с министром, который потерял влияние", - сообщил источник, имея в виду Владимира Омеляна.

Также, несколько источников отметили, что постановление вносилась Кубивым по просьбе премьер-министра Владимира Гройсмана.

Отмечается, что в старой редакции устава министр инфраструктуры вносил членов правления Укрзализныци и наблюдательного совета компании.

"Сейчас органом управления стал Кабмин, который все будет вносить сам", - сообщает источник.

Как уточняет другой источник, устав который приняли, разделяет функции формирования политики и управления.

"Формирует политику Минтранс, а вот подчиняться теперь УЗ ему не будет", - сообщили Экономической правде.

Согласно новой редакции устава, который есть в распоряжении ЭП, происходят следующие изменения:

"[УЗ] в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Украины, актами Президента Украины, Кабинета Министров Украины и приказами Мининфраструктуры, другими нормативно-правовыми актами, настоящим Уставом и внутренними документами общества, принятыми в соответствии с настоящим Уставом", - говорится в статье 13 действующего устава.

Из новой редакции приказы Мининфраструктуры убираются.

Кроме того, сейчас Акционер общества (то есть Кабмин) вправе передавать Мининфраструктуры отдельные полномочия по управлению корпоративными правами государства относительно УЗ. После принятия новой редакции устава, МИУ лишится такого права.

Также, сейчас высшим органом УЗ является общее собрание акционеров. Функции общего собрания выполняет Кабинет Министров Украины.

Однако, согласно 56 статье, только Мининфраструктуры подписывает гражданско-правовые договора с председателями наблюдательного совета и ревизионной комиссией, заключает контракт с председателем правления.

В новой редакции устава в Мининфраструктуры отбирается возможность подписывать договора с председателями наблюдательного совета и контракт с председателем правления УЗ.

Также Мининфраструктуры лишается права определять направления деятельности УЗ, влиять на количество акций, утверждать финансовый план, годовой отчет, численность персонала.

Теперь решение по этим вопросам оформляются соответствующим актом Кабинета Министров Украины, проект которого разрабатывается и представляется в установленном порядке Минэкономразвития (а не МИУ).

Также УЗ больше не обеспечивает предоставление консолидированной финансовой отчетности Мининфраструктуры.

Как сообщают источники в правительстве, "за" проголосовали все члены Кабмина.