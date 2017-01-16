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Суд по "долгу Януковича" начнется уже во вторник

Понедельник, 16 января 2017, 17:08

Высокий суд Англии начнет рассмотрение иска Российской Федерации к Украине по еврооблигационному долгу на 3 млрд долларов 17 января в 10:30 по лондонскому времени.

Соответствующая повестка дня обнародована на сайте суда.

По данным суда, заседание продлится весь день.

в октябре 2015 года после длившихся около полугода переговоров держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро поддержали их реструктуризацию.

Она предполагает обмен 80% суммы на новые еврооблигации с пролонгацией срока погашения на четыре года, 20% - на государственные дерривативы, выплаты по которым в 2021-2040 гг. будут зависеть от темпов роста ВВП страны.

Согласия не было получено лишь по евробондам на 3 млрд долларов со сроком погашения 20 декабря 2015 года, выкупленным Россией на средства Фонда национального благосостояния в конце 2013 года.

РФ отказалась обсуждать реструктуризацию на общих условиях, настаивая на суверенном, а не коммерческом, характере долга.

МВФ признал суверенный характер долга, но сохранил возможность продолжения финансирования Украины, несмотря на дефолт по этому долгу.

В декабре 2015 года украинское правительство ввело мораторий на выплату долга по указанным еврооблигациям.

В итоге 17 февраля 2016 года траст - The Law Debenture Trust Corporation PLC, действующий по указанию Российской Федерации - подал в Высокий суд Англии иск о взыскании задолженности с Украины. Интересы истца в суде представляет международная юридическая компания Norton Rose Fulbright.

Минфин Украины в этом производстве привлек Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan - ведущую международную юридическую фирму, специализирующуюся на представительстве в судах.

В своих возражениях украинская сторона указала, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению по ряду причин.

Среди них: нарушение внутреннего законодательства и установленных украинскими нормативными актами процедур при выпуске еврооблигаций на 3 млрд долларов, которые в дальнейшем были выкуплены Россией на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также давление со стороны РФ в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

В возражении также приводятся доказательства военного вторжения России на территорию Автономной Республики Крым и дальнейшей незаконной аннексии полуострова.

Отдельно перечислены действия РФ, направленные на дестабилизацию ситуации на востоке Украины, факты поддержки в этом регионе сепаратистских лиц и военных действий.

Интерфакс-Украина

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суд Янукович Россия
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