Автопроизводство в Украине за год упало на 63,4%

В декабре 2016 года на украинских заводах было произведено 678 автотранспортных средств, что на 63,4% меньше результата декабря 2015 и на 22,7% меньше показателя ноября 2016 года.

Об этом говорится в данных ассоциации "Укравтопром".

В общем объеме автопроизводства большую часть составляли легковые автомобили, которых было произведено 540 штук.

Таким образом, по сравнению с ноябрем выпуск легковых авто в Украине сократился на 30,5%, и в то же время произошло отставание на 58,2% декабрьского показателя 2015 года.

Количество коммерческих автомобилей, зафиксированных в статистике "Укравтопрома" в отчетном месяце - 56 автомобилей, что на 9,8% больше, чем в предыдущем месяце, но при этом на 83,5% меньше, чем в декабре 2015 года.

Стоит отметить, что в данных за декабрь отсутствуют показатели ПАО "АвтоКрАЗ", который уже пятый месяц не предоставляет статистику по своему производству.

Также за отчетный месяц было произведено 82 автобуса. Такой объем производства на 67,3% превысил показатель предыдущего месяца, однако от результата годичной давности отстал на 62,7%.

Всего за 2016 в Украине было произведено 5264 автотранспортных средств, что на 36,5% меньше предыдущего результата.

Экономическая правда