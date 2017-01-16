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Автопроизводство в Украине за год упало на 63,4%

Понедельник, 16 января 2017, 15:01

В декабре 2016 года на украинских заводах было произведено 678 автотранспортных средств, что на 63,4% меньше результата декабря 2015 и на 22,7% меньше показателя ноября 2016 года.

Об этом говорится в данных ассоциации "Укравтопром".

В общем объеме автопроизводства большую часть составляли легковые автомобили, которых было произведено 540 штук.

Таким образом, по сравнению с ноябрем выпуск легковых авто в Украине сократился на 30,5%, и в то же время произошло отставание на 58,2% декабрьского показателя 2015 года.

Количество коммерческих автомобилей, зафиксированных в статистике "Укравтопрома" в отчетном месяце - 56 автомобилей, что на 9,8% больше, чем в предыдущем месяце, но при этом на 83,5% меньше, чем в декабре 2015 года.

Стоит отметить, что в данных за декабрь отсутствуют показатели ПАО "АвтоКрАЗ", который уже пятый месяц не предоставляет статистику по своему производству.

Также за отчетный месяц было произведено 82 автобуса. Такой объем производства на 67,3% превысил показатель предыдущего месяца, однако от результата годичной давности отстал на 62,7%.

Всего за 2016 в Украине было произведено 5264 автотранспортных средств, что на 36,5% меньше предыдущего результата.

Экономическая правда

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автомобильный рынок
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IP: 194.44.201.---Vitalii Chupryna16.01.2017 16:35
З такими цінами і такою якістю дивно, що їх взагалі купують. Як на мене краще бути пішоходом і надіятись, що в державі приймуть людські закони про розмитнення.
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IP: 92.112.213.---Зеник Гаєцький16.01.2017 16:26
А як би Кабмін,ВРУ, АПУ,СБУ,прокуратура, суди і прочая, прочая...пересіли на вітчизняний транспорт, як це є у всьому цивілізованому світі , то й проблеми б не було з виробництвом
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IP: 213.174.2.---Andri Ko16.01.2017 15:54
Залупили ціни і хочуть шоб ті корита хтось купував?
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