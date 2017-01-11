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Экс-замглавы НБУ: количество банков продолжит сокращаться

Среда, 11 января 2017, 16:24

Экс-заместитель главы Национального банка Владислав Рашкован прогнозирует, что количество банков на конец года будет не больше 75-80 против 95 сейчас.

Соответствующий прогноз он опубликовал на своей странице в Facebook.

По его мнению, часть небольших банков будет закрыта из-за недокапитализации, часть замороженных банков самоликвидируется, остальные объединятся – максимум 5-6 сделок слияния банков во второй половине года.

"Доля крупнейших 20 банков увеличится до 92-93% всех активов, доля второй группы локальных банков уменьшится до 2-2,5%. Доля иностранных и государственных банков будет и дальше расти (до 82-85%), а локальных и российских - снижаться", - пишет Рашкован.

По прогнозам экс-главы НБУ, новых иностранных банков не будет, но сделки покупки активов банков будут продолжаться (в основном в рамках стратегии выхода российских банков).

"Средние ставки по кредитам на год в гривне корпоративным клиентам к началу осени 2017 года составят 13-15% при ожидаемой на конец 2017 года инфляции на уровне 8-9%. При этом депозитные ставки в гривне на год упадут ниже 10% при росте депозитной базы, как физлиц, так и юрлиц", - считает он.

"Переход Приватбанка в госсобственность будет стимулировать миграцию клиентов в другие банки, в основном в топ-20 (Ощадбанк, Эксим, Укргаз, Райффайзен, Укрсоц, Альфа, Укрсиб, ОТП, ПУМБ, Кредит Агриколь, Прокредит, Сити), но могут также подтянуться вверх по активам и более мелкие банки (Восток, Тас, МИБ, Правекс)", - пишет Рашкован.

"Да, и по результатам года я ожидаю прибыль в платежеспособных банках, в том числе за счет увеличения операционного дохода, снижения затрат, хотя резервы все еще будут расти в рамках постановления 351 о кредитных рисках", - подытожил экс-заместитель главы НБУ.

Экономическая правда

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