Кредиторы Приватбанка будут судиться с Украиной в Лондоне - СМИ

Держатели еврооблигаций национализированного Приватбанка хотят обжаловать в Лондонском международном арбитражном суде принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Согласно сообщению, советником держателей выступает юридическая фирма Dechert.

Владельцы еврооблигаций, в числе которых по данным Bloomberg компании First Geneva Capital Partners, Pala Assets и Pioneer Investment Management, рассчитывают таким образом получить в качестве компенсации своих инвестиций иностранные активы банка.

Агентству Bloomberg, однако, пока не удалось получить официальный комментарий какой-либо из сторон.

Как сообщалось, в рамках национализации Приватбанка его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) - эмитентом еврооблигаций - подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

Затем Фонд гарантирования вкладов физлиц, который ввел временную администрацию в финучреждение, продал все его акции государству за 1 грн.

В конце декабря 2016 года держатели еврооблигаций, владеющие разными выпусками ценных бумаг на общую сумму более 120 млн долл., объединились в специальный комитет для совместной защиты своих прав и интересов.

Как известно, речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на 175 млн долл. по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 г., на 200 млн долл. по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 г., из которых 40 млн долл. было погашено в августе 2016 года, а также на 220 млн долл. по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

Эмитентом еврооблигаций с погашением в январе и феврале 2018 года выступило зарегистрированное в Великобритании специальное предприятие UK SPV Credit Finance plc. Еврооблигации с погашением в 2021 году были эмитированы через ICBC Standard Bank Plc (Великобритария), однако во время их реструктуризации этот долг был переоформлен на UK SPV Credit Finance plc.

Условия эмиссии еврооблигаций с погашением в феврале 2018 года предполагают, что привлеченные в результате размещения ценных бумаг средства эмитент предоставит ПриватБанку в качестве долга. Ценные бумаги при этом имеют ограниченное право регресса.

В документе также отмечено, что в случае признания банка неплатежеспособным, он переходит под управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Фонд назначает в банк временного администратора, который уполномочен предпринимать любые действия для восстановления платежеспособности банка.

21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Интерфакс-Украина