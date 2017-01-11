S&P понизило рейтинг Приватбанка до дефолтного

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило рейтинг Приватбанка до уровня "SD" (выборочный дефолт) с "R" (под наблюдением регулирующего органа).

Об этом сообщается в пресс-релизе агентства, передает "Интерфакс-Украина".



Согласно документу, рейтинговое действие обусловлено тем, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц, который в декабре 2016 года ввел временную администрацию в банк, провел конвертацию трех выпусков еврооблигаций Приватбанка в капитал.



"В соответствии с критериями агентства, мы рассматриваем конвертацию долга в капитал как выборочный дефолт по обязательствам банка, так как, насколько мы понимаем, держатели облигаций не получат выплат в рамках данной операции. Мы оцениваем эту ситуацию как выборочный, а не общий дефолт, поскольку в отношении других обязательств Приватбанка в настоящее время не был объявлен дефолт", - отмечено в пресс-релизе.



В то же время в документе указывается, что S&P планирует пересмотреть рейтинг Приватбанка после того как получит достаточно сведений для оценки его кредитоспособности после проведения правительством докапитализации финучреждения.

Как известно, агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Приватбанка с "ССС" до "RD" (ограниченный дефолт).