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Всемирный банк выделит "Нафтогазу" 478 миллионов евро на закупку газа

Пятница, 30 декабря 2016, 19:46

НАК "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение на 478,285 млн евро с Международным банком реконструкции и развития по проекту финансирования импорта газа.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Последняя подпись в этом году", - написал Коболев.

30 ноября Кабмин предоставил Всемирному банку госгарантию под обязательства "Нафтогаза", которые возникли после предоставления Международным банком реконструкции и развития кредитных гарантий на сумму 500 млн долларов для закупки газа.

Украина начала переговоры со Всемирным банком о предоставлении нашей стране кредитных ресурсов для закупки газа весной текущего года.

К лету основной этап переговоров был завершен, однако решение о выделении гарантий было привязано к результативности работы Киева с Международным валютным фондом.

Международный банк реконструкции и развития входит в структуру Всемирного банка.

Экономическая правда

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Нафтогаз Всемирный банк
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