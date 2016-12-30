Всемирный банк выделит "Нафтогазу" 478 миллионов евро на закупку газа

НАК "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение на 478,285 млн евро с Международным банком реконструкции и развития по проекту финансирования импорта газа.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Последняя подпись в этом году", - написал Коболев.

30 ноября Кабмин предоставил Всемирному банку госгарантию под обязательства "Нафтогаза", которые возникли после предоставления Международным банком реконструкции и развития кредитных гарантий на сумму 500 млн долларов для закупки газа.

Украина начала переговоры со Всемирным банком о предоставлении нашей стране кредитных ресурсов для закупки газа весной текущего года.

К лету основной этап переговоров был завершен, однако решение о выделении гарантий было привязано к результативности работы Киева с Международным валютным фондом.

Международный банк реконструкции и развития входит в структуру Всемирного банка.

Экономическая правда