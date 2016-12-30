Фонд гарантирования: существует угроза потери активов банка "Хрещатик"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обнаружил в активах банка "Хрещатик" неликвидные облигации на сумму более 2 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Согласно сообщению, в период с 2011 по 2015 год банк выкупил и оприходовал на балансе ценные бумаги на сумму более 2 млрд гривен.

"В дальнейшем между банком и эмитентами облигаций были заключены договоры обратного выкупа. По состоянию на декабрь 2016 года обязательства по обратному выкупу ценных бумаг не выполнены", - сообщает Фонд.

Вместе с тем, в ходе проведенной в банке проверки было установлено, что 88% юридических лиц-эмитентов облигаций, приобретенных банком, являются связанными с банком лицами. Большинство облигаций (около 85%) в портфеле банка являются необеспеченными, их эмитенты имеют признаки фиктивности.

"К тому же большая часть из этих компаний зарегистрирована по одному юридическому адресу, но фактическое место их нахождения не установлено. Выпуск облигаций проводился под инвестиционные проекты. Не исключено, что планов реализовывать их не было, а имела место схема вывода активов", - говорится в сообщении.

Таким образом, в активах банка "Хрещатик" находятся неликвидные и необеспеченные ценные бумаги на сумму более 2 млрд гривен.

"Эмитенты указанных ценных бумаг не имеют собственных активов для погашения обязательств перед банком, а вероятно, были созданы с целью контроля инсайдерами за денежными потоками и сокрытия операций по выводу средств банка. Поэтому погашение облигаций в полном объеме является очень сомнительным", - сообщает фонд.

Как отмечается, по выявленным фактам готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы заявления о совершении уголовного преступления должностными лицами банка и мошеннических действий со стороны руководителей юридических лиц-эмитентов облигаций.

Напомним, 5 апреля НБУ признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию.

Как известно, 24,9379% акций банка принадлежит Киевской городской государственной администрации.

Опосредованными владельцами банка являются Андрей Иванов с долей 37,44% и Николай Солдатенко с долей 24,2% акций.

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Экономическая правда