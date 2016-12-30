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НБУ решил ликвидировать банк "Траст"

Пятница, 30 декабря 2016, 17:32

Правление Национального банка Украины приняло решение о ликвидации банка "Траст".

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Уполномоченным лицом Фонда гарантирования на ликвидацию банка назначен Кухарев Владимир.

По данным НБУ, 96% вкладчиков ПАО "Банк Траст" получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тысяч гривен. Общая гарантированная сумма возмещения составляет 552 млн гривен.

Владельцами существенного участия в банке являются украинский бизнесмен Владимир Авраменко (78,9%) и гражданин РФ Сергей Беляев (16,1%).

В то же время, к середине 2015 года акционерами банка были граждане РФ Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев.

Как сообщалось, Нацбанк 6 декабря принял решение об отнесении банка "Траст" в категории неплатежеспособных.

Экономическая правда

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