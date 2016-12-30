Кабмин отложил приватизацию энергокомпаний еще на год

Кабинет министров продлил до 30 ноября 2017 года срок продажи государственных пакетов акций энергетических компаний Украины.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина № 1057-р от 28 декабря 2016 года.

Так, до 30 ноября продлены сроки размещения пакетов акций ОАО "Тернопольоблэнерго", ОАО "Запорожьеоблэнерго", АК "Харьковоблэнерго", ОАО "Хмельницкоблэнерго", ОАО "Черкассыоблэнерго", ПАО "Николаевоблэнерго", ОАО "Донбассэнерго", ОАО "ДТЭК Днепроэнерго".

Также продлены сроки приватизации ПАО "ДТЭК Западэнерго", ОАО "ДТЭК Днепрооблэнерго", ОАО "ДТЭК Донецкоблэнерго", ПАО "Киевэнерго", ОАО "Центрэнерго", ПАО "Одесская ТЭЦ", ОАО "Херсонская ТЭЦ", ОАО "Одессаоблэнерго", ОАО "Николаевская ТЭЦ".

"Документом предусмотрено, что Фонд государственного имущества в течение 2017 года будет выставлять для продажи госпакеты акций указанных обществ в целях привлечения в развитие предприятий средств частных инвесторов и пополнения бюджета", - говорится в документе.

Ранее председатель Фонда госимущества Игорь Билоус сообщал, что приватизация госпакетов акций облэнерго начнется после утверждения НКРЭ, стимулирующего тарифообразования на рынке электроэнергии.

Украина планирует получить от продажи всех облэнерго около 300 млн долларов.

Экономическая правда