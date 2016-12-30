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Израиль объявил о запуске стартап-виз для предпринимателей

Пятница, 30 декабря 2016, 15:01

Израильское управление инноваций запустило программу "Инновационные визы" для иностранных предпринимателей, которые хотят основать бизнес в этой стране.

Об этом пишет AIN cо ссылкой наTimes of Israel.

Как сообщается, в рамках программы они получат возможность проживать в Израиле в течение 24 месяцев и получать финансовую поддержку до 200 000 шекелей (около 52 тыс. долларов).

"Первым делом новоприбывших стартаперов познакомят с технологической инфраструктурой Израиля, бизнес-системами и рабочими пространствами, чтобы обеспечить "мягкое погружение" в местную стартап-экосистему, - говорится в сообщении.

"Инновационные визы" ориентированы на проекты на предпосевной стадии.

Самым успешным участникам программы, которые смогут построить успешный бизнес, обещают выдать "экспертную визу", которая позволяет оставаться в стране в течение пяти лет.

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Израиль бизнес
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