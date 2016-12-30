Facebook купила технологию отслеживания взгляда
Компания Facebook купила датский стартап The Eye Tribe, занимающейся технологией по отслеживанию взгляда.
Об этом пишет liga.net со ссылкой на Techcrunch.
The Eye Tribe создал прибор с технологией отслеживания взгляда стоимостью $99 для работы за компьютером и программное обеспечение для смартфонов.
Также была разработана технология, позволяющая VR-системам сохранять вычислительную мощность, показывая изображения идеального качества только там, куда смотрит пользователь.
Напомним, в начале года Facebook объявила о запуске нового проекта, связанного с разработкой технологий трехмерной виртуальной реальности в интернет-пространстве, в том числе в социальных сетях.
Новые исследования компании проводятся совместно с Oculus VR, которая также занимается развитием технологии шлема виртуальной реальности Oculus Rift.
Как отмечает издание стартап, вероятно, будет применяться для улучшения VR-технологий в шлеме виртуальной реальности Oculus.
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