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Facebook купила технологию отслеживания взгляда

Пятница, 30 декабря 2016, 12:47

Компания Facebook купила датский стартап The Eye Tribe, занимающейся технологией по отслеживанию взгляда.

Об этом пишет liga.net со ссылкой на Techcrunch.

The Eye Tribe создал прибор с технологией отслеживания взгляда стоимостью $99 для работы за компьютером и программное обеспечение для смартфонов.

Также была разработана технология, позволяющая VR-системам сохранять вычислительную мощность, показывая изображения идеального качества только там, куда смотрит пользователь.

Напомним, в начале года Facebook объявила о запуске нового проекта, связанного с разработкой технологий трехмерной виртуальной реальности в интернет-пространстве, в том числе в социальных сетях.

Новые исследования компании проводятся совместно с Oculus VR, которая также занимается развитием технологии шлема виртуальной реальности Oculus Rift.

Как отмечает издание стартап, вероятно, будет применяться для улучшения VR-технологий в шлеме виртуальной реальности Oculus. 

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