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Президент разрешил авиастроителям не платить налог на прибыль

Пятница, 30 декабря 2016, 12:22

Президент Петр Порошенко подписал закон, направленный на поддержку отечественной самолетостроительной отрасли.

Об этом говорится в сообщении АП.

Закон предполагает предоставить субъектам самолетостроения, подпадающим под действие норм статьи 2 закона "О развитии самолетостроительной промышленности", налоговые льготы для налаживания полномасштабного серийного производства современных отечественных самолетов и улучшение финансового состояния с учетом среднего срока разработки, подготовки и оснащения серийного производства новых самолетов.

Так, проектом закона предлагается временно, до 1 января 2025:

- продолжить освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость по операциям по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта товаров (кроме подакцизных), которые используются для нужд самолетостроительной промышленности, и поставки на таможенную территорию Украины результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых для нужд самолетостроительной промышленности;

- освободить от налогообложения прибыли субъектов самолетостроения, осуществляющих разработку и/или производство конечной сборки изделий авиационной техники - воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов или вспомогательных силовых установок;

- освободить от уплаты земельного налога субъекты самолетостроения, осуществляющих разработку и/или изготовление летательного аппарата и двигателей к ним, за исключением земельных участков, на которых расположены объекты социального, торгового, сельскохозяйственного назначения и непромышленного строительства.

Напомним, 21 декабря Верховная Рада внесла изменения в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса по поддержке самолетостроительной отрасли, освободив от налогообложения до 2025 года субъекты самолетостроения.

Экономическая правда

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Порошенко авиастроение
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