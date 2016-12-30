В Украине могут ввести субсидии на покупку электромобилей
Покупку авто с нулевыми выбросами планируют стимулировать доплатой.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в рамках круглого стола, посвященного перспективам развития электротранспорта в Украине, пишет Автоцентр.
По словам Омеляна, к 2020 году в общем объеме продаж ведомство намерено повысить долю электрических машин до 15%.
Для этого предполагается убрать НДС и акцизный сбор на электромобили, а также сбор в Пенсионный фонд при первой регистрации экологически чистых автомобилей. Всё это, по расчетам министерства, уменьшит стоимость электрических авто в Украине на 21,6%.
Помимо этого, покупку авто с нулевыми выбросами планируют стимулировать доплатой, пишет издание.
"Если так произойдет, украинцы смогут компенсировать часть затрат на приобретение работающего на электрике автомобиля", - говорится в сообщении.
Как пишет издание, о каких суммах идет речь – не сообщается.
"Сроки тоже неизвестны. На 2017 год министр Омелян спрогнозировал приход трех именитых автопроизводителей", - говорится в сообщении.
Общий список потенциальных инвесторов включает такие автомобильные бренды: Toyota, Volkswagen, PSA Peuageot-Citroen, GM, Hyundai, Honda, Suzuki, Nissan и Fiat.
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