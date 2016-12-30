В Украине могут ввести субсидии на покупку электромобилей

Покупку авто с нулевыми выбросами планируют стимулировать доплатой.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в рамках круглого стола, посвященного перспективам развития электротранспорта в Украине, пишет Автоцентр.

По словам Омеляна, к 2020 году в общем объеме продаж ведомство намерено повысить долю электрических машин до 15%.

Для этого предполагается убрать НДС и акцизный сбор на электромобили, а также сбор в Пенсионный фонд при первой регистрации экологически чистых автомобилей. Всё это, по расчетам министерства, уменьшит стоимость электрических авто в Украине на 21,6%.

Помимо этого, покупку авто с нулевыми выбросами планируют стимулировать доплатой, пишет издание.

"Если так произойдет, украинцы смогут компенсировать часть затрат на приобретение работающего на электрике автомобиля", - говорится в сообщении.

Как пишет издание, о каких суммах идет речь – не сообщается.

"Сроки тоже неизвестны. На 2017 год министр Омелян спрогнозировал приход трех именитых автопроизводителей", - говорится в сообщении.

Общий список потенциальных инвесторов включает такие автомобильные бренды: Toyota, Volkswagen, PSA Peuageot-Citroen, GM, Hyundai, Honda, Suzuki, Nissan и Fiat.