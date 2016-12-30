НБУ снова понизил официальный курс гривни

Национальный банк на 30 декабря снизил официальный курс гривни до 27,19 гривни за доллар.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,42 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,4511 гривни.

Напомним, 29 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,05-27,20 гривни за доллар.

Как известно, Национальный банк на 29 декабря снизил официальный курс гривни на 24 копейки и установил его на уровне 26,89 гривни за доллар.

Экономическая правда