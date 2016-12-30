НБУ снова понизил официальный курс гривни
Пятница, 30 декабря 2016, 10:22
Национальный банк на 30 декабря снизил официальный курс гривни до 27,19 гривни за доллар.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,42 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,4511 гривни.
Напомним, 29 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,05-27,20 гривни за доллар.
Как известно, Национальный банк на 29 декабря снизил официальный курс гривни на 24 копейки и установил его на уровне 26,89 гривни за доллар.
Экономическая правда
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