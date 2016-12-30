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Порошенко подписал закон по улучшению инвестклимата в Украине

Пятница, 30 декабря 2016, 09:57

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АП.

"В связи с принятием этого закона налоговые инспекции на уровне районов превратятся из контрольных и проверяющих органов на консультативные. Это очень важно. Именно такой мы должны видеть налоговую инспекцию, когда предприниматель туда обращается и получает консультации. Больше нет никаких "маски-шоу", никаких коррупционных схем", - подчеркнул Глава государства.

 

Порошенко выразил уверенность, что быстрая имплементация этого закона значительно улучшит инвестиционный климат в стране.

Президент также отметил, что отныне контрольные функции налоговой инспекции остаются на областном уровне.

"Это означает значительное повышение уровня компетентности и профессионализма. Кстати, это также значительно сократит количество проверок контролирующими и проверяющими органами", - отметил он.

Глава государства также отметил, что законом освобождаются на три года от любых проверок вновь созданные предприятия, если они имеют оборот меньше 3 млн грн.

"Очень важный шаг - мы передаем доступ к реестрам возмещения налога на добавленную стоимость Министерству финансов", - подчеркнул президент и добавил, что наконец монополия фискальной службы в этом вопросе сейчас переходит в абсолютно транспарентную, прозрачную эффективную систему, когда Министерство финансов сможет обеспечивать эффективное и автоматическое возмещение НДС.

"Этот налог, который во все времена был символом коррупции, наконец начинает играть свою эффективную роль наполнителя Государственного бюджета", - сказал он.

По его словам, шагами по администрированию налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, единого социального взноса, налога на доходы физических лиц и многих других, мы создаем кардинально другой налоговый, инвестиционный климат.

"В ближайшее время, когда этот закон после подписания будет обнародован и введен в действие, мы будем иметь качественные изменения в инвестиционном и налоговом климате", - отметил президент.

Экономическая правда

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Порошенко налоги
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IP: 178.151.145.---Innokenty Brodskih30.12.2016 10:22
Пидпысь здесь и пыдпысь здесь. Сказочник)
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