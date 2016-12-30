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ЕК разрешила итальянскому правительству помочь банку Monte dei Paschi

Пятница, 30 декабря 2016, 08:48

Итальянское правительство может оказать помощь банку Monte dei Paschi di Siena (MPS) и такие действия не будут противоречить нормам ЕС.

Об этом говорится в одобренном Европейской Комиссией документе, пишет DW.

В то же время в Брюсселе дали недвусмысленно понять, что это решение не имеет ничего общего с возможными планами по докапитализации банка.

Переговоры с итальянским правительством и регуляторами по докапитализации до сих пор продолжаются, заявила в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии.

Напомним, согласно подсчетам Европейского центробанка (ЕЦБ), на докапитализацию MPS необходимо 8,8 миллиарда евро.

Ранее речь шла о сумме в 5 млрд евро. Итальянский банк не смог найти частных инвесторов для закрытия этой дырки, поэтому надеется на спасение со стороны правительства.

Правительство Италии одобрило на прошлой неделе выделение средств на спасение MPS и ряда других кризисных банков на общую сумму в 20 млрд евро.

Новосформированный кабинет министров Италии под руководством Паоло Джентилони пытается таким образом предотвратить банковский кризис в Италии.

Monte dei Paschi di Siena - старейший банк в мире и по размеру активов входит в пятерку крупнейших в Италии.

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Италия банки
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