Фонд гарантирования продает кредиты ВиЭйБи Банка Бахматюка

Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует выставить на аукцион кредиты юридических лиц, входящих в группу, которая является мощнейшим в Украине вертикально интегрированным аграрным холдингом. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Как сообщается, среди возможных лотов – права требования по пяти кредитам, находящихся на балансе ПАО "ВиЭйБи Банк".



"В рамках предпродажной подготовки с целью предварительной оценки лоту Фонд приглашает всех потенциальных покупателей/инвесторов проанализировать материалы кредитных дел и предоставить свои предложения относительно возможной стоимости активов", - говорится в сообщении.



Все заемщики – пять связанных между собой компаний – занимаются выращиванием зерновых, бобовых и масличных культур.



Общая задолженность по договорам на начало сентября этого года составила 955,29 млн грн. Обслуживания по кредитам прекратилось более года назад.



В обеспечение по договорам передано сельхозтехнику и основные средства, используемые в текущей работе заемщиков.



В частности, в залоге у банка – тракторы John Deere (почти 200 единиц), комбайны зерновые, свеклоуборочные и тому подобное. Переданное в обеспечение по договорам движимое имущество территориально размещается в Полтавской и Донецкой областях, а также – в Киеве. Стоимость обеспечения на дату заключения договоров составляла 1,30 млрд грн.



Фонд ожидает индикативные оценки и предложения до 16 января.

Как известно, прокуратура Киева открыла уголовное производство по статье "Хищение в особо крупных размерах" относительно возможных неправомерных действий должностных лиц неплатежеспособного ВиЭйБи Банка и его владельца Олега Бахматюка. Уголовное производство было открыто по обращению Нацбанка Украины.

Экономическая правда