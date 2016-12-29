Фонд гарантирования продает кредиты ВиЭйБи Банка Бахматюка
Четверг, 29 декабря 2016, 20:44
Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует выставить на аукцион кредиты юридических лиц, входящих в группу, которая является мощнейшим в Украине вертикально интегрированным аграрным холдингом.
Об этом говорится в сообщении Фонда.
Как сообщается, среди возможных лотов – права требования по пяти кредитам, находящихся на балансе ПАО "ВиЭйБи Банк".
"В рамках предпродажной подготовки с целью предварительной оценки лоту Фонд приглашает всех потенциальных покупателей/инвесторов проанализировать материалы кредитных дел и предоставить свои предложения относительно возможной стоимости активов", - говорится в сообщении.
Все заемщики – пять связанных между собой компаний – занимаются выращиванием зерновых, бобовых и масличных культур.
Общая задолженность по договорам на начало сентября этого года составила 955,29 млн грн. Обслуживания по кредитам прекратилось более года назад.
В обеспечение по договорам передано сельхозтехнику и основные средства, используемые в текущей работе заемщиков.
В частности, в залоге у банка – тракторы John Deere (почти 200 единиц), комбайны зерновые, свеклоуборочные и тому подобное. Переданное в обеспечение по договорам движимое имущество территориально размещается в Полтавской и Донецкой областях, а также – в Киеве. Стоимость обеспечения на дату заключения договоров составляла 1,30 млрд грн.
"В рамках предпродажной подготовки с целью предварительной оценки лоту Фонд приглашает всех потенциальных покупателей/инвесторов проанализировать материалы кредитных дел и предоставить свои предложения относительно возможной стоимости активов", - говорится в сообщении.
Все заемщики – пять связанных между собой компаний – занимаются выращиванием зерновых, бобовых и масличных культур.
Общая задолженность по договорам на начало сентября этого года составила 955,29 млн грн. Обслуживания по кредитам прекратилось более года назад.
В обеспечение по договорам передано сельхозтехнику и основные средства, используемые в текущей работе заемщиков.
В частности, в залоге у банка – тракторы John Deere (почти 200 единиц), комбайны зерновые, свеклоуборочные и тому подобное. Переданное в обеспечение по договорам движимое имущество территориально размещается в Полтавской и Донецкой областях, а также – в Киеве. Стоимость обеспечения на дату заключения договоров составляла 1,30 млрд грн.
Фонд ожидает индикативные оценки и предложения до 16 января.
Как известно, прокуратура Киева открыла уголовное производство по статье "Хищение в особо крупных размерах" относительно возможных неправомерных действий должностных лиц неплатежеспособного ВиЭйБи Банка и его владельца Олега Бахматюка.
Уголовное производство было открыто по обращению Нацбанка Украины.
Экономическая правда
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