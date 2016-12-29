Правительство будет повышать прожиточный минимум в три этапа - Рева

Правительство будет повышать прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2017 году в три этапа - до 1762 гривен.

Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева на селекторном совещании по повышению уровня минимальной зарплаты с 1 января 2017 года, пишет УНИАН.

"Прожиточный минимум для трудоспособных лиц установлен с 1 января 2017 1600 грн, с 1 мая - 1684 грн, с 1 декабря - 1762 грн", - сказал он.

Напомним, согласно принятому Верховной Радой бюджету на 2017 год минимальная зарплата с 1 января установлена на уровне 3200 грн.

В 2017 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц предлагается установить в размере с 1 января 2017 года - 1,544 тысяч гривен, с 1 мая - 1,624 тысяч гривен, с 1 декабря - 1700 гривен.

Как известно, в 2016 году в Украине минимальная зарплата и прожиточный минимум для трудоспособного населения с 1 мая увеличился с 1378 грн до 1450 грн, а с 1 декабря - 1600 грн.