Насиров подозревает Марушевскую в занижении цен на товары

Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что подозревает экс-главу Одесской таможни Юлию Марушевскую в занижении цен на товары.

Об этом говорится в статье Reuters.

В качестве доказательств Насиров отметил, что после отставки Марушевской таможенные поступления в Одесской области увеличились на 30% или на 300 млн гривен.

При этом он не уточнил, ведется ли следствие в отношении других должностных лиц.

Ранее ГФС предоставила официальные данные таможенных поступлений за период с января по октябрь, которые свидетельствуют о том, что Одесса не выполнила план по 7 из 10 месяцев 2016 года, пишет издание.

В свою очередь Марушевская отвергла обвинения и заявила, что Насиров свел на нет ее усилия по очищению портов от коррупции. По ее словам, глава ГФС блокировал ее попытки уволить коррумпированных чиновников.

Она также отметила, что после ее отставки коррупция возвращается в Одесскую таможню. Это подтверждает и Соломия Бобровская, которая была назначена и.о. главы Одесской ОГА после отставки Михеила Саакашвили.

"Сегодня предприятия должны снова заплатить взятку в дополнение к официальной цене. Бизнесмены говорят об этом открыто. Это свидетельствует о том, что таможня возвращается в прошлое", - сказала Бобровская.

Насиров отрицает, что коррупция находится на подъеме, называя такие заявления "баснями".

Напомним, 14 ноября руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская подала в отставку.

Марушевская в середине июля подала два иска в суд на Насирова.

Как известно, фракция "Объединение "Самопомощь" требует увольнения главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и его заместителя Сергея Билана.

"Самопомощь" запустила специальный сайт, на котором предприниматели могут подать собственные жалобы на деятельность налоговой.

Ранее депутат от "Самопомощи" Андрей Журжий опубликовал на "Экономической правде" колонку под названием "Пять причин уволить руководителя ГФС".