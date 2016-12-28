"ДТЭК" Ахметова закупит 100 тысяч тонн угля из Польши

Энергохолдинг "ДТЭК" намерен импортировать из Польши еще 100 тыс. тонн угля до конца февраля 2017 года.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

"Для обеспечения стабильной работы теплоэлектростанций "ДТЭК Энерго" зимой компания заключила контракт на импорт дополнительных объемов угля марки Г из Польши. Суммарно до конца февраля 2017 года на станции планируется поставить 100 тыс. тонн польского угля. "ДТЭК" также продолжает выкупать весь свободный объем угля у государственных шахт," - говорится в сообщении.

"ДТЭК" сообщает, что из-за похолодания с 1 по 27 декабря потребление электроэнергии в стране увеличилось на 8%, а сжигание угля на ТЭС компании - на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В связи с этим для стабильной выработки электроэнергии на ТЭС "ДТЭК Энерго" компания приняла решение закупить дополнительные объемы топлива из Польши.

"Мы продолжаем вести интенсивную работу по обеспечению углем наших ТЭС. Добыча собственного угля выросла на 8% с начала года. Максимально увеличены закупки государственного угля. Дополнительные объемы угля мы закупаем еще в Польше. Так, 50 тыс. тонн поступят на наши ТЭС уже в январе, еще 50 - в феврале", - цитирует пресс-служба слова коммерческого директора "ДТЭК Энерго" Виталия Бутенко.

Согласно сообщению, поставки угля из государственных шахт на ТЭС ДТЭК составляют в среднем 45-60 тыс. тонн в месяц, и ДТЭК готов наращивать объемы закупок.