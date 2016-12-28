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В Украине отменили разрешения на перепланировку жилья

Среда, 28 декабря 2016, 16:58

Правительство отменило необходимость получения разрешительных документов для собственников и нанимателей жилья общежитий при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования.

Соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства, пишет УНИАН.

Позже пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства со ссылкой на вице-премьер-министра - председателя ведомства Геннадия Зубко сообщила, что постановлением правительства упрощаются правила пользования помещениями жилых домов и общежитий.

"Отныне владельцам жилья или нанимателям общежитий, по согласованию с владельцем, при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования, не нужно получать разрешительные документы", - говорится в сообщении.

Зубко уточнил, что после завершения указанных работ, ввод объекта в эксплуатацию также не требуется.

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недвижимость
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IP: 85.90.218.---Артём Кубась28.12.2016 17:51
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