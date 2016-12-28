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Состояние богатейших людей мира выросло на 237 миллиарда

Среда, 28 декабря 2016, 15:44

Текущий год, который в Европе и США привел к власти популистов, принес богатейшим людям мира дополнительные 237 млрд долларов.

Об этом пишет liga.net со ссылкой на Bloomberg

Издание уточняет, ссылаясь на собственный индекс миллиардеров, что суммарное личное состояние самых богатых людей в конце торговой сессии 27 декабря выросло на 5,7% до 4,4 трлн долларов. 

Больше всех прибавил Уоррен Баффет: +11,8 млрд долларов по итогам года.

Вообще в пятерке наибогатейших больше всего выросли состояния четырех граждан США, включая упомянутого Баффета, основателя Microsoft Билла Гейтса и нефтяного магната Гарольда Хэмма.  

Bloomberg отмечает, что американские миллиардеры в большинстве своем поддерживи конкурента Дональда Трампа - кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Несмотря на это, после объявления победы Трампа их состояния выросли на 77 млрд долларов - на фоне слухов о том, что трамп займется дерегуляцией, которая пойдет на пользу американской промышленности.

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Баффетт
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