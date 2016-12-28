НБУ существенно снизил официальный курс гривни
Среда, 28 декабря 2016, 09:18
Национальный банк на 28 декабря снизил официальный курс гривни на 29 копеек и установил его на уровне 26,65 гривни за доллар.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,83 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,3791 гривни.
Напомним, 27 декабря Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 46,8 млн долларов при спросе банков в 68,1 млн долларов.
Экономическая правда
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Комментарии — 3
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IP: 5.58.29.---правда28.12.2016 10:47
Перед святами народ "скидає" доляри, щоб купити на гривні ковбаси. Тому НБУ вигідніше ставити курс не 1 до 27, а 1 до 25, щоб люди здали більше валюти. Тому нинішні дії НБУ не коректні.
IP: 93.74.171.---al_rat28.12.2016 09:55
Арий Ван Дер Вальк: а ще свята, скільки витягнуть грошей з простих людейВытягивают как обычно клещами?
IP: 94.25.179.---Арий Ван Дер Вальк28.12.2016 09:52
Так їм сукам вигідний низький курс, а ще свята, скільки витягнуть грошей з простих людей