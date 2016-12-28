НБУ существенно снизил официальный курс гривни

Национальный банк на 28 декабря снизил официальный курс гривни на 29 копеек и установил его на уровне 26,65 гривни за доллар.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,83 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,3791 гривни.

Напомним, 27 декабря Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 46,8 млн долларов при спросе банков в 68,1 млн долларов.

Экономическая правда