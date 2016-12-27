Порошенко узаконил новые налоги для ФЛП
27 декабря президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей.
Об этом указано на сайте Верховной Рады, пишет ВВС.
Согласно новым нормам, уже с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый социальный взнос 704 гривен в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.
Ранее ЧП, когда в определенном периоде имел прибыль, то платил 5% налог и ЕСВ. Если же движения средств не было, то платить не было необходимости.
Поэтому многие предприниматели держали открытые ФОПы, а платили налоги только тогда, когда имели реальные доходы.
Нововведение еще до начала действия привело к массовому закрытию ФЛП людьми, которые использовали их постоянно - так называемых "спящих ФЛП", пишет издание.
"Люди сейчас выстраиваются в очереди в органы власти, чтобы успеть закрыть СПД до 1 января и не платить 704 гривни социального взноса за "спящий ФОП"", - говорится в сообщении.
Напомним, первая группа упрощенцев имеет возможность платить половину минимального страхового взноса в размере 352 гривен в месяц.
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Я правильно розумію, що закривати йдуть ті, для кого ФОП був непостійною формою доходів?