Комитет Мининфраструктуры утвердил повышение тарифов "УЗ"

Тарифный комитет Министерства инфраструктуры утвердил повышение тарифов, которое было предложено "Укрзализныцей".

Об этом заявил глава "УЗ" Войцех Балчун, выступая на итоговой пресс-конференции в Министерстве инфраструктуры.

"Тарифный комитет утвердил повышение тарифов", - сказал он.

В свою очередь, министр инфораструктуры Владимир Омелян, отвечая на вопрос журналиста о повышении тарифов на пассажирские перевозки отметил, что он против повышения тарифов.

Как известно, "Укрзализныця" заложила в план по капинвестициям повышение в 2017 году тарифов на грузоперевозки на 25%, на пассажирские перевозки - на 35%.

Федор Попадюк, ЭП