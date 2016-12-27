Комитет Мининфраструктуры утвердил повышение тарифов "УЗ"
Тарифный комитет Министерства инфраструктуры утвердил повышение тарифов, которое было предложено "Укрзализныцей".
Об этом заявил глава "УЗ" Войцех Балчун, выступая на итоговой пресс-конференции в Министерстве инфраструктуры.
"Тарифный комитет утвердил повышение тарифов", - сказал он.
В свою очередь, министр инфораструктуры Владимир Омелян, отвечая на вопрос журналиста о повышении тарифов на пассажирские перевозки отметил, что он против повышения тарифов.
Как известно, "Укрзализныця" заложила в план по капинвестициям повышение в 2017 году тарифов на грузоперевозки на 25%, на пассажирские перевозки - на 35%.
Федор Попадюк, ЭП
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