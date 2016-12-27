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С 1 января Приватбанк снижает процентные ставки по валютным депозитам

Вторник, 27 декабря 2016, 17:05

С 1 января 2017 года ставки по вновь заключаемым депозитным вкладам в иностранной валюте в Приватбанке будут снижены в среднем на 1-2% годовых.

Как сообщила пресс-служба банка, снижение процентных ставок при размещении валютных средств в банке коснется вкладов как в долларах, так и евро.

Ставки по гривневым вкладам Приватбанка будут снижены с начала февраля 2017 года.

"Тенденции снижения ставок на рынке определяют новые уровни доходности депозитов в ПриватБанке, в первую очередь, в иностранной валюте, - говорит руководитель Розничного бизнеса ПриватБанка Алексей Шабан.

В то же время, по его словам, для действующих депозитов или открытых до 1 января 2017 года, на весь срок договора будут действовать старые, более выгодные условия размещения средств.

В  частности, с начала 2017 года при размещении в Приватбанке валютного депозита на 12 месяцев, базовая ставка будет снижена до 8% годовых в долларах и 7% годовых в евро.

Депозитные вклады на полгода в 2017 будут приносить вкладчикам 7% годовых в долларах и 6% годовых в евро. Размещение валютных вкладов в Приватбанке на месяц принесет вкладчикам соответственно 3,5% и 2% годовых дохода.

Как сообщалось, с 27 декабря 2016 Приватбанк увеличивает кредитные лимиты на счетах своих корпоративных клиентов.

21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Экономическая правда

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Приватбанк
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