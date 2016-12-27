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Россия подключила оккупированный Крым к своей ГТС

Вторник, 27 декабря 2016, 13:52

Россия подключила оккупированный Крым к своей газотранспортной системе.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, поставки газа на оккупированный полуостров будут осуществляться по новому магистральному газопроводу Краснодарский край - Крым.

Президент России Владимир Путин сообщил о планах построить в 2017-2018 году, две электростанции мощностью по 470 мегаватт, на базе поступающего в оккупированный Крым газа.

Как известно, российское "Государственное унитарное предприятие "Черноморнефтегаз", которое после аннексии Крыма незаконно завладело активами украинской компании "Черноморнефтегаз", ежегодно на шельфе Черного моря добывает 2 млрд куб. м природного газа.

Кроме того о незаконном размещении буровых платформ в украинских водах пограничники сообщали уже неоднократно.

Экономическая правда

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