Аваков попросил Mitsubishi снизить цену на авто для Нацполиции

Министр внутренних дел Арсен Аваков и президент Mitsubishi Motors Corporation Осами Месуко обсудили возможность снижения цены на автомобили "Mitsubishi Outlander PHEV", которые должны быть поставлены в Украину для нужд Нацполиции.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В МВД сообщили, что в соответствии с условиями, предложенными японской стороной, предусмотрена поставка в Украину в 2017 году 635 автомобилей "Mitsubishi Outlander PHEV" по цене 1,51 млн гривен, что в валютном эквиваленте составляет 58,6 тысяч долларов за один автомобиль.

"Глава МВД обратил внимание Осами Месуко на факт диспропорции между ценами, которые заложены в условия договора между официальным представителем компании Mitsubishi Motors в Украине - ООО "Нико Диамант" и правительством Украины, и ценами, по которым аналогичные авто можно приобрести в некоторых странах Европы", - говорится в сообщении.

Министр подчеркнул, что особая комплектация, дополнительное полицейское оборудование и цветографическое оформление, безусловно, повышают стоимость автомобилей, но достаточно большой объем поставки может быть аргументом в пользу оптимизации цены для украинской стороны.

"Стороны договорились, что компания Mitsubishi Motors после дополнительных консультаций со специалистами МВД в ближайшее время сформулирует уточненные предложения для Нацполиции", - сообщает пресс-служба МВД.

Ранее сообщалось, что деньги, которые Украина получит по Киотскому протоколу, направят для покупки новых гибридных машин для полиции.

СМИ сообщали, что средняя цена гибридных автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, которые полиции согласилась поставить фирма с орбиты лидеров "Народного фронта", завышена на 10 млн долларов. В то же время в МВД уверяли, что цена не является завышенной.

16 декабря Нацполиция заключила договор о закупке 635 автомобилей на сумму 959,441 млн гривен.