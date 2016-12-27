Кубив: Украина выполнила все требования МВФ

Первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявляет о выполнении Украиной всех требований Международного валютного фонда.

Об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции в Кабинете Министров, передают "Украинские новости".

"Относительно выполнения условий МВФ: Украина домашнее задание по обязательствам МВФ, которые мы обещали в подписанных меморандумах, выполнила", - заявил Кубив.

Относительно Фонда государственного имущества и приватизации, он отметил, что сегодня им руководит Игорь Билоус и существует четкая программа проведения оценки и аудита.

Как сообщалось, Министерство экономического развития и торговли предварительно оценивает рост внутреннего валового продукта в 3-м квартале в 2%, по сравнению с 3-м кварталом 2015 года.