Маск обещает, что электрокары Tesla будут заряжаться за 10 минут

Скоростные зарядки электромобилей Тесла - Tesla Supercharger - в перспективе получат новое зарядное устройство мощностью более 350 кВт.

Об этом намекнул глава Tesla Илон Маск, переписываясь в своем Twitter с одним из представителей автомобильных СМИ.

По словам Маска, устройство быстрой зарядки третьего поколения уже находится в разработке.





Дата его презентации пока неизвестна, однако руководитель Тесла заявил, что после покупки энергетической компании SolarCity работа в этом направлении существенно ускорились.

Он также подчеркнул, что SolarCity будет оснащать станции Tesla Supercharger солнечными батареями.

Ожидается, что зарядки Tesla Supercharger мощностью более 350 кВт позволят заряжать электромобили всего за 10-15 мин.

На сегодня самыми мощными станциями Tesla Supercharger есть устройства второго поколения - их выходная мощность составляет 145 кВт.

Напомним, этой осенью стало известно, что концерны BMW, Daimler, Ford и Volkswagen Group построят в Европе сеть электромобильных зарядок отдачей 350 кВт. Новая сеть будет состоять из 400 точек, а появится она до 2020 года.

e-move