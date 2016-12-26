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Украина экспортировала улиток в 7 раз больше, чем сала

Понедельник, 26 декабря 2016, 20:01

В 2013 году украинские производители экспортировали 3 тонны моллюсков, в 2014 - 58 тонн, в 2015 - 260 тонн, а за первые 10 месяцев текущего года экспортировано 347 тонн.

Об этом говорится в сообщении УКАБ.

Как отмечается, для сравнения за 10 месяцев этого года за границу было поставлено только 51 тонна украинского сала, а баранины - 9 тонн.

"Украинских моллюсков покупают пока только две страны Румыния (25%) и Литва (75%), их доля может меняться на противоположную через небольшие экспортные объемы", - говорится в сообщении.

Отечественные улитки завозятся как сырье, которое в среднем стоит в 5 раз дешевле готового продукта. Средняя цена килограмма продукции составляет 1 доллар за кг.

В указанные страны продукция попадает охлажденной, обрабатывается и снова отправляется на экспорт, но уже по цене в среднем 6,5 долларов за кг из Румынии и 5,5 долларов за кг из Литвы. Конечными странами потребителями наших моллюсков в основном являются Франция, Венгрия, Италия и Польша.

 

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