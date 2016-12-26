"Укрхимтрансаммиак" остановил прокачку российского аммиака в Одессу

"Укрхимтрансаммиак", оператор украинской части аммиакопровода Тольятти-Одесса, с 23 декабря остановил транзит аммиака "Тольяттиазота" по территории Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию российского завода.

На обращение "Тольяттиазота" об увеличении до конца 2016 года квоты на объем прокачки был получен отказ, отмечает "Тольяттиазот".

Ранее Высший админсуд Украины удовлетворил кассационную жалобу "Тольяттиазота" по спору с Минэкономразвития и торговли Украины.

Суд признал недействительным приказ Минэкономразвития от августа 2015 года, установивший надбавку в размере более 8 долларов за тонну за транзит аммиака по территории Украины. Эта надбавка действовала в отношении продукции "Тольяттиазота" более года.

Российское предприятие обратилось к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой вмешаться в конфликтную ситуацию.

Согласно письму гендиректора "Тольяттиазот" Вячеслава Суслова от 23 декабря, в связи с резким падением спроса и мировых цен на аммиак компания с середины 2016 года поднимает вопрос об уменьшении тарифов на транзит аммиака.

Российское предприятие утверждает, что "Укрхимтрансаммиак" и после решения Высшего админсуда не позволяет снизить тариф, а также настаивает на применении отмененных судом штрафов, обостряя конфликтную ситуацию, "ведущую вплоть до полной остановки транзита, а также препятствует формированию возможных договоренностей по объемам транзита на 2017 год".

По данным "Тольяттиазот", "Укрхимтрансаммиак" уже добился снижения объемов транзита в ноябре до 80 тыс. тонн, а в декабре - до 52 тыс. тонн вместо минимально объема в 120 тыс. тонн.

И.о. директора "Укрхимтрансаммиака" Александр Усенко известил об остановке аммиакапровода с ночи 23 декабря.

Аммиакопровод Тольятти-Одесса построен в конце 1970-х годов для транспортировки аммиака "Тольяттиазота" на экспорт.

Общая производительность трубопровода составляет 2,52 млн тонн в год, из них 2,12 млн приходится на российские предприятия, а оставшиеся 400 тыс. тонн поставлял оказавшийся в зоне конфликта и остановленный с 2014 года украинский концерн "Стирол".

На другом конце аммиакопровода находится Одесский припортовый завод (ОПЗ), оттуда аммиак загружается в танкеры и направляется на экспорт. Общая протяженность аммиакопровода - 2418 км, по территории Украины - 1018 км.