Правительство ввело штрафы за сокрытие данных о конечных бенефициарах

Кабинет министров утвердил порядок осуществления контроля в сфере государственной регистрации.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина, пишет liga.net.

В частности, Министерство юстиции будет осуществлять контроль за деятельностью субъектов госрегистрации и госрегистраторов не только при рассмотрении жалоб на решения, действия или бездействие в сфере госрегистрации, но и путем постоянного мониторинга регистрационных действий в Едином госреестре юрлиц, физлиц - предпринимателей и общественных формирований и Госреестре прав на недвижимое имущество.

Принятый порядок определяет основания и критерии проведения такого мониторинга регистрационных действий, пишет издание.

Как отмечается, выявление в процессе мониторинга нарушений порядка государственной регистрации является основанием для проведения Министерством юстиции камеральной проверки государственных регистраторов и/или субъектов государственной регистрации.

Кроме того, документом предусмотрено составление протокола об административном правонарушении, в случае выявления по результатам мониторинга регистрационных действий фактов непредставления юридическим лицом государственному регистратору информации о конечном бенефициарном собственника (контролере) юридического лица.

В последнем случае должностное лицо Минюста обязано отметить такой факт в акте мониторинга регистрационных действий и составить в соответствии с законодательством протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 статьи 166-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция по данной статье предусматривает штраф в размере от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан.