Банк "Хрещатик" вернул НБУ 190 миллионов рефинанса
19 декабря 2016 банк "Хрещатик" осуществил внеочередное удовлетворение кредиторских требований НБУ на сумму 190,456 миллиона гривен.
Об этом говорится в сообщении Фонда.
Как отмечается в сообщении, внеочередное зачисление требований осуществлено за счет средств, полученных от погашения пакета ценных бумаг ОВГЗ Минфина, номинированных в иностранной валюте, имущественные права по которым были переданы в залог НБУ, по кредиту рефинансирования согласно договору.
Напомним, 5 апреля НБУ признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию.
Как известно, 24,9379% акций банка принадлежит Киевской городской государственной администрации.
Опосредованными владельцами банка являются Андрей Иванов с долей 37,44% и Николай Солдатенко с долей 24,2% акций.
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Экономическая правда
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