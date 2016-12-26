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Банк "Хрещатик" вернул НБУ 190 миллионов рефинанса

Понедельник, 26 декабря 2016, 15:01

19 декабря 2016 банк "Хрещатик" осуществил внеочередное удовлетворение кредиторских требований НБУ на сумму 190,456 миллиона гривен.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Как отмечается в сообщении, внеочередное зачисление требований осуществлено за счет средств, полученных от погашения пакета ценных бумаг ОВГЗ Минфина, номинированных в иностранной валюте, имущественные права по которым были переданы в залог НБУ, по кредиту рефинансирования согласно договору.

Напомним, 5 апреля НБУ признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию.

Как известно, 24,9379% акций банка принадлежит Киевской городской государственной администрации.

Опосредованными владельцами банка являются Андрей Иванов с долей 37,44% и Николай Солдатенко с долей 24,2% акций.

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НБУ банк Хрещатик
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