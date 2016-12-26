В Украине зарегистрирован миллион активных компаний

В Украине зарегистрировано один миллион активных компаний.

Об этом сообщает OpenDataBot, сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний.

За последние 8 месяцев в Украине было зарегистрировано 15,862 тысяч компаний. Еженедельно регистрируется примерно 460 компании, а прекращает свою работу - 120.

Больше всего компаний зарегистрировано в Киевской (279,402 тысяч), Днепропетровской (70,488 тысяч) и Одесской области (56,940 тысяч). Наименее активные - Тернопольская (16,318 тысяч), Сумская (16,141 тысяч) и Черновецкая область (12,933 тысяч).

Наиболее популярные виды бизнеса - оптовая торговля (143,025 тысяч), деятельность общественных организаций (101,134 тысяч) и сельское хозяйство (66,632 тысяч). ИТ-компаний на декабрь 2016 насчитывается 16 тысяч, а религиозных общин - 19 тысяч.

Почти треть от существующих компаний - неактивны.

Также отмечается, что 120,128 тысяч украинских компаний имеют налоговый долг, это около 9% от общего количества. Киевская область - лидер по неуплате налогов, на втором месте - Донецк и Харьков.

"В связи с переименованием географических названий, некоторые активные компании в этом году остались в городах, которых не существует. Так 963 компании остались в Днепропетровске, 6091 - в Кировограде, 1520 - в Ильичевске и шестьдесят шестой Днепродзержинске", - говорится в пресс-релизе.

"Это первый год, когда анализ единого реестра компаний стал доступным благодаря открытым данным. Команда Opendatabot с 16 апреля ежедневно анализирует изменения в этом реестре", - рассказывает Алексей Иванкин, руководитель проекта OpenDataBot.

Экономическая правда