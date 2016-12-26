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В Минэнерго готовят "схему" централизованного сбыта угля

Понедельник, 26 декабря 2016, 09:31

Министерство энергетики разрабатывает госпрограмму добычи отечественного угля, которая предусматривает централизованный сбыт угольной продукции.

Об этом говорится в статье Дмитрия Рясного "Brexit БПП: энергетическая команда президента бросилась врассыпную".

По данным автора, профильное министерство планирует создание "Национальной угольной компании" НУК. В ее управление планируется передать четыре десятка госпредприятий, основная часть из которых 28 остались в госсобственности шахт ".

 

Формально автор этой идеи Министерство энергетики, но источники ЭП утверждают, что она написана с помощью Виталия Кропачева, которого называют новым угольным "смотрящим" и человеком нардепа БПП - Игоря Кононенко.

Как отмечается, отстаивая идею НУК, Минэнерго опирается на очевидные "плюсы". Например, после создания этой структуры с плеч горняков будет снято 40 объектов социальной сферы их передадут на баланс местных органов власти.

"При этом после объединения шахт отпадет необходимость в угольных объединениях. Значит, появится возможность ликвидировать их кадровые аппараты, производственные и непроизводственные управления", пишет автор.

"У идеи создания "Национальной угольной компании" есть несколько групп противников. К антагонистам относятся региональные бизнесмены, которые контролируют отдельные государственные угольные объединения и не заинтересованы в потере этой опции", - говорится в материале.

Также, по информации ЭП, идея о создании НУК не находит понимания у министра энергетики Игоря Насалика, который, по данным источников ЭП, пока отказывается подписывать приказ о создании этой структуры.

Ранее ЭП писала о новом угольном "смотрящем". Им стал бизнесмен из Тореза, который обладает большими угольными логистическими компаниями, креатура Игоря Кононенко - Виталий Кропачев.

Экономическая правда

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Минэнерго
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