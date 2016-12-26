Китай хочет убрать "грязные" заводы от побережья океана

Китай будет поощрять владельцев заводов, расположенных вдоль восточного побережья страны, переносить производство вглубь материка.

Об этом сообщил премьер-министр Китая Ли Кэцян во время обсуждения пятилетнего плана развития западных регионов государства, передает "Укринформ".

Премьер подчеркнул, что Китай будет продолжать принимать меры, направленные на снижение налоговой нагрузки на западе страны, чтобы снизить затраты бизнеса.

Кэцян призвал власти западных регионов Китая пропагандировать новые формы урбанизации и индустриализации, а также обращать внимание на защиту окружающей среды, особенно ограниченных водных ресурсов, недостаток которых ограничивает развитие многих частей региона, пишет Синьхуа.

Reuters объясняет, что быстрый экономический рост Китая в течение последних сорока лет обеспечивалось преимущественно регионами восточного побережья.

Однако сейчас Пекин пытается выровнять экономическое развитие разных частей страны не только ради поощрения экономического роста в политически важных и богатых энергоресурсами западных регионах, но и для улучшения экологической ситуации на востоке, в частности в загрязненных и перегруженных дельтах рек Янцзы и Чжуцзян.