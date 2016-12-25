В Мининфраструктуры согласовали, но раскритиковали финплан УЗ
Министерство инфраструктуры Украины согласовало финплан ПАО "Укрзализныця" на 2017 год.
Об этом сообщил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает ЦТС.
Параметры финплана не уточняются, но в ведомстве говорят, что не увидели системной позиции по распределению 12 млрд гривен капинвестиций, направленных на развитие УЗ в 2017 году.
"Финансовый план является откровенно слабым. Он не отражает в полной мере весь спектр направлений развития компании в следующем году. Финплан согласован в целом, иначе работа компании оказалась бы на грани остановки. Однако, мы ожидали другой подход", - заявил министр, добавив, что он подчеркивал необходимость разработки детального и системного финансового плана еще с сентября текущего года.
Первый замминистра инфраструктуры Евгений Кравцов также остался недоволен, в частности, отметив, что процедура планирования "Укрзализныци" осталась такой же, как была 5, 10 и 15 лет назад.
"Сохранился советский подход к планированию: подразделения УЗ подают планы, их режут, отдельные пункты утверждают и включают в один единственный финплан компании. Это - не тот подход, которого мы ожидали от новой команды, которая, в первую очередь, должна ввести европейское видение развития компании, а не собирать финплан, как пазлы из разных картинок ", - возмутился чиновник.
Кравцов также отметил, что вызывают много вопросов планы руководства УЗ по закупке новых вагонов и локомотивов.
"Обновление подвижного состава - приоритетная задача. Но отсутствие системного видения и планы по закупке тепловозов вместо электровозов вызывают больше вопросов, чем дают ответов", - добавил он.
Из МИУ проект финплана направлен на согласование в соответствующие ЦОИВ, после чего он будет внесен на рассмотрение КМУ.
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