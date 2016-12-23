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К суду об отмене формулы "Роттердам +" привлекут АМКУ

Пятница, 23 декабря 2016, 12:39

Рассмотрение дела об отмене постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которой была введена так называемая формула "Роттердам +", переносится с 23 на 27 декабря.

Об этом ЭП сообщил эксперт в сфере энергетики Андрей Герус.

"Мы подали несколько письменных дополнительных объяснений по иску. НКРЕКП просило привлечь к делу Антимонопольный комитет. Мы тоже за", - заявил он.

По его словам АМКУ будет выступать в качестве третьей стороны.

"Они согласовали проект этого решения", - добавил Герус.

Он также напомнил, что перед принятием проект об утверждении формулы "Роттердам+" соглашался Министерством энергетики, АМКУ и Государственной регуляторной службой.

Ранее Герус подал иск в Киевский окружной административный суд относительно отмены постановления НКРЭ от 3 марта 2016 года.

Относительно методологии "Роттердам +", Герус отмечал, что она дает выгодную формулу для цены угля, в то время другие виды топлива (газ, мазут) не привязаны к этой методологии на некоторых европейских биржах.

"Запасы угля на конец августа на 40% -45% ниже, чем год назад, когда никакого "Роттердам+" не было. То есть "Роттердам+" введен исключительно для дополнительной выгоды ( "дополнительных чаевых") некоторым производителям э/э", - констатирует Герус.

В марте Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методики стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации "ДТЭК" Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию на 15-20% дороже.

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Экономическая правда

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