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Гонтарева уверяет, что банки Ахметова и Пинчука не "олигархические"

Пятница, 23 декабря 2016, 09:22

ПУМБ Рината Ахметова и Банк "Кредит Днепр" Виктора Пинчука не являются "олигархическими банками".

Об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева в эфире радио "Вести", пишет Finclub.

"Как раз банки Пинчука и Ахметова они вообще никогда не относились к их модели бизнеса. У них есть свои холдинговые компании. Они заимствовали на международных рынках", - сказала она.

По ее словам, эти банки являются отдельно стоящим бизнесом для этих акционеров, а деньги они заимствовали на международной арене.

"Там нет модели олигархического бизнеса. Там ее не было. Там по другому строился бизнес", - сказала она.

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Гонтарева ПУМБ Пинчук
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