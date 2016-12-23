Гонтарева уверяет, что банки Ахметова и Пинчука не "олигархические"

ПУМБ Рината Ахметова и Банк "Кредит Днепр" Виктора Пинчука не являются "олигархическими банками".

Об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева в эфире радио "Вести", пишет Finclub.



"Как раз банки Пинчука и Ахметова они вообще никогда не относились к их модели бизнеса. У них есть свои холдинговые компании. Они заимствовали на международных рынках", - сказала она.



По ее словам, эти банки являются отдельно стоящим бизнесом для этих акционеров, а деньги они заимствовали на международной арене.



"Там нет модели олигархического бизнеса. Там ее не было. Там по другому строился бизнес", - сказала она.