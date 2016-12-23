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Цены на нефть снижаются в преддверии праздников

Пятница, 23 декабря 2016, 09:11

Мировые цены на нефть снижаются в последний день рабочей недели на фоне фиксации инвесторами прибыли в преддверии праздников.

Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет Прайм.

По состоянию на 08.18 стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,33% - до 54,87 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,43%, до 52,72 доллара за баррель.

В четверг "черное золото" дорожало благодаря удешевлению доллара на фоне слабой статистики из США по рынку труда и доходам и расходам потребителей.

Объем торгов на рынке нефти небольшой в преддверии праздников, но общие настроения инвесторов остаются позитивными, пишет газета The Wall Street Journal.

Это связано с ожиданиями уменьшения предложения нефти в мире в связи с договоренностями стран, входящих и не входящих в ОПЕК, по сокращению добычи "черного золота".

"Мы верим, что ... ребалансировка (на рынке - ред.) нефти происходит, и цены повысятся до 60 долларов за баррель в 2017 году", - приводит газета мнение аналитика OCBC Bank Барнабаса Гана.

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