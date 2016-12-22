Все разделы
Укр / Рус

Глава НБУ ожидает транш МВФ в январе 2017 года

Четверг, 22 декабря 2016, 21:05

Успешная национализация Приватбанка и принятие госбюджета на 2017 год позволяет ожидать получения Украиной четвертого транша кредита МВФ по программе расширенного финансирования в январе 2017 года.

Об этом в эфире радио "Вести" заявила глава Нацбанка Валерия Гонтарева, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы уже готовимся (к 4-му траншу). В январе, думаю, будем получать следующий транш", - сказала она.

Также, Гонтарева отметила, что "все мировое сообщество" поздравило Нацбанк и Украину с национализацией Приватбанка.

Она напомнила, что проблема этого крупнейшего в стране банка была детально прописана в последнем меморандуме между Фондом и Украиной при получении третьего транша кредита EFF.

Что касается других обещаний Фонду по этому меморандуму, в частности, по земельной и пенсионной реформам, то, по мнению главы Нацбанка, Украина жизненно нуждается в них, однако выполнение их можно перенести в следующий транш.

"Надо очень спешить делать реформы", - подчеркнула Гонтарева, напомнив, что всего на 2017 год запланировано получение четырех траншей МВФ, тогда как в 2016 году при таком же плане удалось получить только один.

Как сообщалось, миссия МВФ работала в Украине с 3 по 17 ноября.

По результатам работы миссии МВФ призвал власти принять согласованный с программой сотрудничества госбюджет на 2017 год.

Также миссия сообщила, что украинским властям нужно больше времени для выполнения текущего этапа программы сотрудничества.

В сентябре МВФ одобрил предоставление Украине транша на 1 млрд долларов.

В обновленном меморандуме сотрудничества Украина обязалась перед МВФ провести земельную реформу и принять закон о постепенном повышении пенсионного возраста граждан.

В начале октября Рада продлила мораторий на отчуждение сельскохозяйственных земель сроком на 1 год до 1 января 2018 года.

Ранее Национальный банк ожидал предоставление следующего транша МВФ в размере 1,3 млрд долларов до конца текущего года.

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

МВФ Гонтарева
Материалы по теме
Украина и МВФ: время покидать спасительные объятия? 21 декабря 2016, 09:30
Порошенко договорился о встрече с главой МВФ 20 декабря 2016, 10:02
Главу МВФ признали виновной в халатности, но ее не накажут 19 декабря 2016, 17:48
Реклама:
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 188.186.210.---Петя Васечкин22.12.2016 23:33
Оно не ожидает! Оно просит на коленях!
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте