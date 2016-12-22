Глава НБУ ожидает транш МВФ в январе 2017 года

Успешная национализация Приватбанка и принятие госбюджета на 2017 год позволяет ожидать получения Украиной четвертого транша кредита МВФ по программе расширенного финансирования в январе 2017 года.

Об этом в эфире радио "Вести" заявила глава Нацбанка Валерия Гонтарева, пишет "Интерфакс-Украина".



"Мы уже готовимся (к 4-му траншу). В январе, думаю, будем получать следующий транш", - сказала она.

Также, Гонтарева отметила, что "все мировое сообщество" поздравило Нацбанк и Украину с национализацией Приватбанка.

Она напомнила, что проблема этого крупнейшего в стране банка была детально прописана в последнем меморандуме между Фондом и Украиной при получении третьего транша кредита EFF.



Что касается других обещаний Фонду по этому меморандуму, в частности, по земельной и пенсионной реформам, то, по мнению главы Нацбанка, Украина жизненно нуждается в них, однако выполнение их можно перенести в следующий транш.



"Надо очень спешить делать реформы", - подчеркнула Гонтарева, напомнив, что всего на 2017 год запланировано получение четырех траншей МВФ, тогда как в 2016 году при таком же плане удалось получить только один.

Как сообщалось, миссия МВФ работала в Украине с 3 по 17 ноября.

По результатам работы миссии МВФ призвал власти принять согласованный с программой сотрудничества госбюджет на 2017 год.

Также миссия сообщила, что украинским властям нужно больше времени для выполнения текущего этапа программы сотрудничества.

В сентябре МВФ одобрил предоставление Украине транша на 1 млрд долларов.

В обновленном меморандуме сотрудничества Украина обязалась перед МВФ провести земельную реформу и принять закон о постепенном повышении пенсионного возраста граждан.

В начале октября Рада продлила мораторий на отчуждение сельскохозяйственных земель сроком на 1 год до 1 января 2018 года.

Ранее Национальный банк ожидал предоставление следующего транша МВФ в размере 1,3 млрд долларов до конца текущего года.